Zaniolo infortunato: rottura crociato, dovrà operarsi

Non arrivano buone notizie su Nicolò Zaniolo. Il giovane talento della Roma è stato costretto ad uscire dal campo dopo 35 minuti del primo tempo a causa di un infortunio.

Che l’infortunio fosse grave lo si era già intuito guardando le immagini del numero 22 giallorosso costretto a uscire in barella in lacrime. E le prime notizie purtroppo confermano i cattivi presagi. Zaniolo infatti, accompagnato dalla madre, ha avuto un rapido consulto con il dottor Mariani.

Ha abbandonato l’impianto scuro in volto e senza alcun tutore. Si parla per lui purtroppo della rottura del legamento crociato anteriore, con operazione già programmata per la giornata di domani. La conferma è arrivata anche dalla società giallorossa che tramite un tweet ha dato ancora maggiori informazioni a riguardo.

In seguito al trauma distorsivo subito durante la partita, Nicolò Zaniolo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Domani sarà sottoposto a intervento chirurgico. Forza Nicolò! pic.twitter.com/AT4uUS2h4C — AS Roma (@OfficialASRoma) 12 gennaio 2020

Chiaramente sono tutti da definire i tempi di recupero, che si preannunciano comunque essere lunghi. Il rischio concreto per il giocatore è quello di aver già chiuso la stagione e di dover probabilmente saltare i prossimi Europei con la maglia della nazionale. Ma di questo se ne riparlerà magari tra qualche giorno.

