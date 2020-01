Calciomercato Roma, Nzonzi saluta la Turchia: ecco il suo sogno

Calciomercato Roma, Steven Nzonzi sta per chiudere la sua parentesi al Galatasaray, club al quale la società capitolina lo ha ceduto in prestito durante la scorsa estate. Il mediano è ai ferri corti con il club turco, dopo un dissidio con l’allenatore Terim, e sta cercando una nuova squadra.

Il giocatore francese ha parlato a Telefoot del suo futuro. «Quando in una squadra le cose non vanno bene, su punta il dito su alcuni giocatori. Non mi sento in colpa perché non c’è stato davvero nulla, si poteva risolvere tutto a parole. Forse è più vantaggioso per tutti terminare questo prestito e trovare qualcos’altro» ha detto Nzonzi, che dunque non ha alcuna intenzione di rimanere in Turchia.

Il mediano non ha parlato nemmeno di un possibile ritorno alla Roma, suo club di appartenenza. «Spero di rimanere in Europa in un campionato di livello. Il Lione? È un ottimo club. Per quanto mi riguarda, tutto dipende da cosa mi verrà detto e dal lavoro che verrà svolto per me e per la squadra. Ma tutto è possibile, perché no?» ha detto ancora Nzonzi, che poi rivela il suo sogno. «Psg? Sono parigino, tutta la mia famiglia è a Parigi. Sarebbe bello per qualsiasi giocatore parigino giocare in questo club» ha concluso.

