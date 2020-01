Calciomercato Roma, ecco il nome del possibile rinforzo a centrocampo

Il calciomercato Roma sta per aggiungere una nuova puntata al suo capitolo. I giallorossi infatti in questo calciomercato di gennaio hanno fissato come obiettivo quello di ingaggiare un centrocampista in ottica futura. Un mediano giovane che possa magari tornare utile in questa seconda parte di stagione ma che possa diventare un big in prospettiva. Il direttore sportivo Petrachi ha confermato l’intenzione della società nel corso delle recenti interviste, senza però ovviamente citare alcun giocatore.

Calciomercato Roma, ecco chi può arrivare

In Spagna però sembrano essere sicuri del fatto che la Roma ha intenzione di muoversi per un giocatore. Come ha scritto oggi il quotidiano sportivo AS, infatti, il club giallorosso ha messo nel mirino il classe 1998 Gonzalo Villar. Un mediano che milita con la maglia dell’Elche e che fa parte anche dell’under 21 spagnola. La Roma sarebbe pronta a mettere sul piatto una somma di tre milioni di euro. Attenzione però al Valencia, che ha una prelazione sul giocatore. Sarà davvero Villar il prossimo colpo a centrocampo della Roma?

Le altre mosse possibili

Non solo un centrocampista però è destinato a vestire a breve il giallorosso. La società potrebbe essere intenzionata a breve a fare un tentativo per un esterno destro offensivo. Una mossa accelerata dal grave infortunio che ha subito Zaniolo, la cui stagione si è di fatto chiusa. Il primo nome in cima alla lista è quello di Politano, che nell’Inter non sta trovando spazio.

