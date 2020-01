Calciomercato Roma, contatti per Politano e per un centrocampista

Il 2020 della Roma è iniziato come peggio non poteva. Due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus, e il grave infortunio a Zaniolo che si aggiunge a quello di Mkhitaryan, che a causa dei continui problemi fisici non è riuscito a dare l’apporto sperato. Il direttore sportivo della Roma deve correre ai ripari e sono previsti almeno due acquisti: un centrocampista centrale e un attaccante esterno.

Per il ruolo di centrocampista, Petrachi ieri ha svelato l’identikit del possibile arrivo. “Adesso noi abbiamo un centrocampista in meno. Nella nostra rosa iniziale Pellegrini è nato centrocampista, ora fa il trequartista. E’ possibile che entri un prospetto giovane in mediana, ma deve essere un calciatore giovane. E’ un ragazzo che lavorando con noi può diventare il centrocampista del futuro, lo seguiamo da diverso tempo. Non dico il nome, perché poi il prezzo schizza e la società mi rimprovera”. C’è grande mistero intorno al suo nome, nelle prossime ore potrebbe uscire fuori qualche altro indizio

Calciomercato Roma, contatti in corso per Politano

Nel frattempo la Roma ha ripreso i contatti con Politano. Dopo l’infortunio di Zaniolo, l’attaccante esterno in uscita dall’Inter diventa un obiettivo sensibile di calciomercato. Come riportato da “Sky Sport”, l’idea della Roma sarebbe quella di lavorare su un prestito di 18 mesi con riscatto. L’Inter vorrebbe in realtà fare cassa subito, anche perché le richieste non mancano nei confronti dell’ex Sassuolo: Napoli, Fiorentina e Milan hanno chiesto pure informazioni.

Decisiva potrebbe però essere la volontà del calciatore, cresciuto nella Roma, e che con l’infortunio di Zaniolo e il periodo negativo di Cengiz Under sarebbe quasi certo di un posto da titolare nella formazione di Fonseca, utile per rilanciarsi anche in ottica Europei.

