Calciomercato Roma, affare fatto con l’Inter: via Spinazzola, ecco Politano. Domani visite mediche a Villa Stuart per l’attaccante esterno.

Le due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus e il grave infortunio a Zaniolo non hanno scoraggiato il direttore sportivo Petrachi che è pronto a chiudere un doppio colpo. Come confermato da “Sky Sport“, Roma e Inter hanno trovato l’accordo per lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Quest’ultimo domani è atteso a Villa Stuart per sostenere le visite mediche.

Cresciuto nelle giovanili della Roma con cui non ha mai giocato in Serie A, facendo la trafila tra Perugia, Pescara e Sassuolo prima di arrivare all’Inter, Politano fa il suo ritorno in giallorosso coronando il suo sogno di giocare all’Olimpico davanti ai suoi tifosi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, contatto per Shaqiri del Liverpool

Calciomercato Roma, ora il terzino sinistro

Ora che l’affare è andato in porto, in attesa di capire quali saranno formula e cifra dell’operazione, la Roma dovrà ingaggiare un nuovo terzino sinistro. Kolarov è ritenuto insostituibile dall’allenatore Fonseca e sta giocando praticamente tutte le partite, ma c’è la necessità di trovare un eventuale sostituto, nonostante la presenza in rosa di Davide Santon che all’occorrenza può essere impiegato anche da terzino sinistro. La Roma potrebbe andare all’assalto del terzino sinistro del Glasgow Rangers Borna Barisic.

Come già scritto, secondo il Daily Record il club scozzese, che lo ha acquistato dall’Osijek per 2 milioni di sterline e sarebbe disponibile a cederlo per una cifra intorno ai 7 milioni di sterline, pari a poco più di 8 milioni di euro. L’allenatore Gerrard vorrebbe trattenerlo ma di fronte a un’offerta di questo tipo il club potrebbe cedere. Non sono comunque da escludere altri obiettivi per il ruolo di terzino sinistro: nelle prossime ore si avranno ulteriori notizie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi saluta la Turchia: ecco il suo sogno

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!