Verso Parma-Roma, buone notizie per Fonseca: sono tornati in gruppo

Si avvicina il giorno di Parma-Roma e per Paulo Fonseca di conseguenza si avvicina il giorno delle scelte.

I giallorossi sono reduci da due sconfitte consecutive in serie A e devono puntare molto sulla Coppa Italia, torneo nel quale si vuole arrivare in fondo.

Ci sono tanti dubbi riguardo la formazione che l’allenatore manderà in campo, visto che tra squalificati (Dzeko) e infortunati vari, si potrà fare poco ricorso al turnover. Nell’allenamento odierno comunque sono arrivate delle buone notizie per il tecnico portoghese.

Hanno svolto infatti l’intera seduta con i compagni di squadra sia Davide Santon che Justin Kluivert. Entrambi sono reduci da infortuni che li stanno tenendo da tempo lontano dal campo. Ma ora finalmente i due giocatori della Roma sembrano essere pronti per tornare protagonisti.

Saranno convocati in Parma-Roma?

Anche se Santon e Kluivert si sono allenati in gruppo difficilmente giocheranno la prossima partita dei giallorossi, vale a dire Parma-Roma di Coppa Italia. Fonseca non rischierà senz’altro i due elementi. Non è da escludere che i due giocatori possano comunque far parte dell’elenco dei convocati.

