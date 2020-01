Calciomercato Roma, l’arrivo di Matteo Politano a Villa Stuart. Selfie e sorrisi con i tifosi per il primo acquisto della sessione invernale.

Matteo Politano è il primo acquisto del calciomercato invernale, che per la Roma potrebbe essere più movimentato del previsto. Il direttore sportivo giallorosso Petrachi non ha perso tempo e subito dopo il grave infortunio di Nicolò Zaniolo ha trovato l’accorso con l’Inter per lo scambio alla pari con Leonardo Spinazzola.

Come riporta l’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport“, Roma e Inter hanno trovato l’intesa per una operazione a titolo definitivo da circa 25 milioni di euro, quotando alla pari i due giocatori, che vedranno i loro contratti adeguati. Spinazzola ha già un accordo per il suo nuovo contratto (2,7 milioni), anche Politano prenderà qualcosa in più di quanto percepiva all’Inter (1,6 milioni).

Calciomercato Roma, l’arrivo di Politano a Villa Stuart

Per Matteo Politano si tratta di un ritorno, visto che oltre a essere nato a Roma e tifoso romanista, l’attaccante esterno è cresciuto nel settore giovanile giallorosso dove ha giocato fino al 2012. L’ex Inter è partito dopo le 08:00 dall’aeroporto di Milano Linate ed è atterrato a Fiumicino alle 09:10. Dopo le prime foto con qualche tifoso è arrivato a Villa Stuart verso le 09:45. Via libera ai primi selfie con i tifosi. Ora sosterrà le visite mediche, poi la firma sul contratto e l’ufficialità.

