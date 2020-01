Calciomercato Roma, ipotesi Anocic per il ruolo di vice Kolarov. Si complica l’affare Barisic: richiesta troppo alta dei Rangers.

ROMA – Il ritorno di Silvio Anocic è sempre più probabile. Secondo quanto riportato da Il Tempo, i giallorossi hanno messo nel mirino il terzino sinistro attualmente in prestito al Cibalia. L’ipotesi di un suo rientro a Trigoria anticipato non è da escludere viste le difficoltà ad arrivare a Barisic. Ragionamenti in corso e presto ci potrebbe essere una decisione definitiva.

Frenata per Barisic

L’obiettivo numero uno per il ruolo di vice Kolarov sembrava Borna Barisic ma nelle ultime ore sembra esserci stato un piccolo rallentamento. Frenata dovuta alla richiesta dei Rangers Glasgow, intorno ai 10 milioni. Cifra considerata alta a Trigoria che sta valutando le alternative.

E tra queste c’è anche la possibilità di un ritorno di Silvio Anocic a casa. Una possibilità a zero che potrebbe soddisfare tutti.

