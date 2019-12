CALCIOMERCATO ROMA BARISIC RANGER GLASGOW – Provenienti dalla vittoria dell’Old Firm, la numero 420 della storia, il derby più storico del mondo, i Rangers Glasgow di Steven Gerrard si sono avvicinati alla vetta, a due sole lunghezze dai rivali del Celtic (successo al Celtic Park che mancava da 9 anni in campionato), ma con una partita in meno. Uno dei giocatori con il più alto rendimento della squadra dell’ex capitano del Liverpool, è Borna Barisic.

Chi è Borna Barisic

Terzino sinistro classe ’92, 27 anni compiuti lo scorso 10 novembre, nativo di Osijek (Croazia), ha disputato 15 partita in Scottish Premier League, fornendo 7 assist e realizzando anche due reti (entrambe su punizione), oltre ad aver rimediato due cartellini gialli. In Europa, invece, il suo rendimento è stato quello di 4 assist in 6 partite, continuando a dimostrare quanto di buono ha fatto in campionato (nelle qualificazioni di Europa League 2 assist in 3 partite).

Roma e Milan su Borna Barisic

Secondo quanto riportato da ‘calciomercato.it’, il laterale sinistro potrebbe fare al caso della Roma. Dotato di un sinistro chirurgico, l’esterno croato è finito sul taccuino di alcuni club di Premier League, ma non solo. Come riporta il noto portale, anche Milan e Roma stanno monitorando le prestazioni del calciatore. L’ex Dinamo Zagabria è solo uno dei vari profili seguiti dai due club, alle prese con la possibile cessione di Ricardo Rodriguez e con la necessità di trovare un vice Kolarov.

