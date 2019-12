Calciomercato Roma, inserimento della Juventus per Mariano Diaz. Perso Haaland, i bianconeri puntano sull’attaccante del Real Madrid.

Il calciomercato invernale entra nel vivo. Il direttore sportivo della Roma Petrachi ha in mente una serie di operazioni, ma in tutti i casi per procedere a degli acquisti ci dovranno essere prima delle cessioni. Potrebbero riguardare tutti i reparti, ma l’urgenza principale sembra riguardare l’attacco. La ricerca al vice-Dzeko è iniziata da tempo, e passa dalla cessione di Kalinic. L’attaccante croato arrivato in prestito dall’Atletico Madrid è stato bocciato da Fonseca, ma non si potrà rispedirlo al mittente se prima non si troverà una nuova sistemazione. Anche perché Kalinic al momento non ha nessuna intenzione di lasciare Trigoria: pur giocando poco, si trova bene ed è intenzionato a restare fino alla fine della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Cessione Roma, il comunicato ufficiale del club giallorosso/

Calciomercato Roma: nuovo intoppo per Mariano Diaz

C’è un intoppo per arrivare a Mariano Diaz. Secondo il “Corriere dello Sport” sarebbe stato trovato già un accordo di massima con l’agente del calciatore ma il rifiuto di Kalinic di partire blocca tutto. Un problema eventualmente ancora più grande potrebbe essere rappresentato, come racconta “Il Messaggero” oggi in edicola, dall’inserimento della Juventus.

Sfumato Haaland, ceduto dal Salisburgo al Borussia Dortmund, la Juventus è alla ricerca di un attaccante centrale, ora che Sarri ha deciso di puntare sul tridente Dybala–Cr7–Higuain. Mariano Diaz è un possibile obiettivo, e se la Juventus deciderà di entrare in azione sarà più difficile portarlo a Roma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si avvicina un rinnovo importante

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!