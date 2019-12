Cessione Roma, il comunicato ufficiale del club giallorosso

Cessione Roma, nella notte un comunicato ufficiale del club fa il punto della situazione: sono in corso negoziazioni con il Gruppo Friedkin.

Ormai ci siamo: il presidente della Roma James Pallotta ha accettato l’offerta arrivata dal gruppo Friedkin: le cifre esatte verranno ufficializzate solo in un secondo momento ma secondo le ultime indiscrezioni si sfiorano gli 800 milioni complessivi, inclusi i debiti da 272 e la parte di aumento di capitale che spetterà al nuovo arrivato. Il club nella notte ha però pubblicato sul suo sito un comunicato ufficiale in cui precisa che l’affare non è stato ancora chiuso e che sono in corso le negoziazioni con il Gruppo Friedkin. L’era Pallotta è in ogni caso agli sgoccioli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, le indicazioni di Fonseca da Petagna a Smalling/

Cessione Roma, il comunicato ufficiale del club

“L’AS Roma ha pubblicato in data odierna il seguente comunicato finanziario. Su richiesta di CONSOB, con riferimento ad alcune notizie apparse recentemente sugli organi di stampa in relazione ad una possibile operazione che vede interessati AS ROMA S.p.A. ed il Gruppo Friedkin, AS ROMA SPV LLC, società che detiene il controllo indiretto di AS ROMA S.p.A., tramite la sua controllata NEEP ROMA HOLDING S.p.A., informa il Mercato che sono in corso negoziazioni tra il Gruppo Friedkin e AS ROMA SPV LLC in merito ad una potenziale operazione che interessa NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e le sue società controllate – inclusa A.S. Roma S.p.A. – (di seguito, il “Gruppo AS Roma”). Al riguardo, AS ROMA SPV LLC informa che ad oggi non è stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione di NEEP ROMA HOLDING S.p.A. e delle società controllate e che qualsiasi operazione con il Gruppo Friedkin è subordinata al completamento con esito positivo delle attività di due diligence legale sul Gruppo AS Roma. In caso di perfezionamento di accordi definitivi aventi ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni detenute in A.S. Roma S.p.A., AS ROMA SPV LLC fornirà adeguata informativa al Mercato nei termini di legge”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, si avvicina un rinnovo importante

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!