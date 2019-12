James Pallotta e Franco Baldini, c’è un piano per il futuro

James Pallotta e Franco Baldini, c’è un piano per il futuro. Secondo Repubblica allo studio ci sarebbe l’acquisto di un club di Championship.

L’acquisto della Roma da parte del gruppo Friedkin e l’addio del presidente James Pallotta porterebbe come prima conseguenza all’allontanamento dalla gestione sportiva del club di Franco Baldini. Negli ultimi anni Baldini è stato il consulente personale del presidente Pallotta, con il quale si è sempre confrontato prima di tutte le scelte prese a livello sportivo.

Secondo quanto riportato da “La Repubblica” oggi in edicola, James Pallotta e Franco Baldini lasceranno la Roma ma non il calcio. L’imprenditore americano avrebbe infatti chiesto al suo consulente di individuare una squadra del campionato inglese di Championship – l’equivalente della nostra Serie B – da rilevare per proseguire la loro attività nel calcio europeo. Staremo a vedere.

