Calciomercato Roma, nuova offerta allo United per Smalling: i dettagli

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING MANCHESTER UNITED – In attesa di capire tutti gli sviluppi inerenti l’ingresso del possibile nuovo presidente della AS Roma, Dan Friedkin, il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi è concentrato interamente alla rosa del club. Sta monitorando tutte le eventuali uscite ed entrate, ma soprattutto sta continuando a portare avanti da settimane la trattativa con il Manchester United per l’acquisto dell’intero cartellino di Chris Smalling.

Smalling United, ecco il prezzo

La volontà del calciatore è sicuramente quella di rimanere nella capitale, dove sta vivendo mesi bellissimi, soprattutto dal punto di vista della prestazione in campo. La trattativa con i Red Devils, però non sembra essere facile, perché la società inglese non ha mai abbassato il prezzo richiesto sin dall’inizio, vale a dire 20 milioni di euro.

Roma Smalling, trattativa ad oltranza

Il difensore centrale inglese classe ’89 viene valutato non meno di 20 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dal giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, l’offerta dei giallorossi sarebbe di 15 milioni di euro come parte fissa più 3 di bonus. Per lui pronto un contratto di cinque anni da 3,2 milioni di euro netti a stagione.

Il primo colpo della nuova #Roma può essere il riscatto di Chris #Smalling dal #ManchesterUnited. Offerti €15M più 3 di bonus. I Red Devils ne vogliono almeno 20. Contratto quinquennale da €3,2M a stagione per il centrale. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 30, 2019

