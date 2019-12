Friedkin, ecco chi è il nuovo possibile proprietario della Roma

Dan Friedkin a breve potrebbe essere il nuovo proprietario della Roma. E’ aperta infatti la trattativa per la cessione del club con Jim Pallotta e le possibilità che il club giallorosso passi di mano sembrano essere alte. Ma chi è davvero il nuovo possibile presidente giallorosso?

Friedkin è senz’altro un imprenditore di successo, lo conferma il fatto che sia – secondo Forbes – il 504° uomo più ricco del mondo, con un patrimonio netto stimato di 4,3 miliardi di dollari. Nato in California, a San Diego, esattamente 54 anni fa, oggi è proprietario e amministratore delegato della Gulf State, una società fondata dal papà Thomas nell’ormai lontano 1969. Ha 4 figli ed è laureato alla Georgetown University di Washington.

La maggiore attività della famiglia Friedkin è legata alla distribuzione esclusiva delle auto Toyota in cinque stati americani, vale a dire Texas, Louisiana, Oklahoma, Mississipi e Arkansas. Un totale di 150 concessionarie che dal 2017 sono proprio nelle mani di Dan, dopo la morte del padre. Negli ultimi anni però la famiglia ha cercato di differenziare i propri investimenti, puntando sul turismo. Possiede resort di lusso in Colorado e in Messico. E’ impegnato anche in una fondazione che lavora alla salvaguardia di territori incontaminati della Tanzania.

Ama il cinema e recentemente ha prodotto un film insieme a Ridley Scott e l’ultimo capolavoro di Clint Eastwood, “The Mule”. Una delle sue maggiori passioni è la collezione di aerei militari da guerra degli Usa e addirittura ha l’onore di poter partecipare alla formazione dei voli dell’Air Force.

