Parma-Roma, ottavi di finale Coppa Italia: le probabili formazioni. Fonseca ha gli uomini contati ma anche D’Aversa è in grande emergenza.

La Roma dopo le due sconfitte consecutive contro Torino e Juventus è attesa da una partita molto difficile allo stadio “Tardini”, dove in stagione ha già perso con merito nel corso del girone di andata. La Coppa Italia è una competizione da non snobbare, la Roma non vince un trofeo da troppo tempo e questa competizione sulla carta è la più abbordabile. Il problema è che Fonseca arriva a giocare questa sfida non nelle migliori condizioni, ha gli uomini contati a causa dei numerosi infortuni. Ultimo quello di Zaniolo.

In difesa – come riporta l’edizione odierna del “Corriere dello Sport” – i terzini saranno Florenzi e Kolarov, entrambi squalificati per domenica. Possibile conferma al centro per Mancini e Smalling anche se non è da escludere l’impiego di Cetin al posto di uno dei due. In porta sarà Fonseca a decidere se fare giocare Mirante, che quando impiegato ha sempre risposto alla grande. In mezzo al campo dopo il buon impatto nella partita contro la Juve potrebbe essere promosso a titolare Cristante, probabilmente al posto di Veretout che non ha mai staccato la spina in stagione e ha bisogno di rifiatare. In attacco le scelte sono obbligate: Dzeko è squalificato, tocca a Kalinic. In campo Cengiz Under al posto di Zaniolo, per il resto Pellegrini e Perotti vanno verso la conferma anche perché alternative non se ne vedono.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, contatto per Shaqiri del Liverpool

Parma-Roma, anche D’Aversa ha dei problemi

Se Fonseca è in difficoltà, D’Aversa non se la passa meglio. Il Parma ha giocato un girone d’andata strepitoso e grazie alla vittoria di lunedì sul Lecce ha ipotecato la salvezza. In questa partita però l’allenatore deve fare i conti con gli acciacchi di alcuni suoi titolari. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gervinho non sarà della partita per un problema muscolare. Grassi e Hernani sono al meglio, così come Scozzarella. In attacco è prevista la staffetta tra Inglese e Cornelius: nessuno dei due ha al momento i novanta minuti nelle gambe.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Iacoponi, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Kulusevski, Inglese, Sprocati.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, Nzonzi saluta la Turchia: ecco il suo sogno

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!