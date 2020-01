Calciomercato Roma, arriva Roger Ibanez dall’Atalanta. Bruciata la concorrenza del Bologna per il difensore centrale brasiliano.

Rischia incredibilmente di saltare lo scambio con l’Inter tra Politano e Spinazzola. Pare che la Roma non abbia permesso al terzino di sostenere i test atletici supplementari richiesti dai nerazzurri. Nel frattempo la Roma fa un gran colpo bruciando la concorrenza del Bologna. Secondo quanto scritto su Twitter da Matteo De Santis, giornalista de “La Stampa”, il club giallorosso avrebbe trovato l’accordo con l’Atalanta per l’ingaggio del giovane difensore Roger Ibanez.

Calciomercato Roma, l’affare Ibanez

In attesa che vengano ufficializzate le cifre dell’affare, si parla di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a una cifra tra 8 e 10 milioni di euro. Un colpo in prospettiva per la Roma che crede nelle potenzialità di questo ragazzo di appena 21 anni che finora ha collezionato solo una presenza stagionale con l’Atalanta, entrando nel finale della partita vinta in casa dello Shakhtar Donetsk.

Petrachi aveva chiesto ai suoi procuratori un incontro per provare il sorpasso al Bologna – già forte sul calciatore -, grazie a uno stipendio più alto (si parla quasi un milione a stagione).

Ora è arrivata la conferma definitiva del sorpasso al Bologna, che era da tempo sul calciatore e che contava di portarlo a giocare al “Dall’Ara” contando anche sul fatto di convincere il calciatore promettendogli maggiore spazio rispetto alla Roma. Non è bastato.

