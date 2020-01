Calciomercato Roma, Petrachi: “Politano-Spinazzola? Trattativa ancora in corso, nulla di chiuso”

PARMA-ROMA DICHIARAZIONI PETRACHI – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi istanti dall’inizio dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma al Tardini.

Dichiarazioni Petrachi

Sulla trattativa Politano-Spinazzola

La trattativa è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto.

Sulla gara di questa sera

Dobbismo riparitire dalla cattiveria agonistica che finora ci ha contraddistinto. Ora ricompattiamoci.

