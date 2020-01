COPPA ITALIA PARMA-ROMA – Questa sera nell’insolito orario delle 21:15 la compagine giallorossa di Paulo Fonseca sarà ospite dei ducali guidati da Roberto D’Aversa per quello che è l’ultimo ottavo di finale da disputare per questa competizione.

PRECEDENTI PARMA-ROMA | I due club si sono affrontati quattro volte in Coppa Italia, andata e ritorno negli ottavi del 1985 e nei quarti del 2007 (un passaggio del turno per parte, con tre pareggi e un successo giallorosso). Il Parma ha vinto le ultime due partite di Coppa Italia e non arriva a tre successi consecutivi dal 1999, anno in cui vinse la competizione. La scorsa stagione la Roma venne eliminata dalla Fiorentina con un sonoro 7-1.

Formazioni ufficiali Parma-Roma

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Barillà, Scozzarella; Inglese, Siligardi, Cornelius.

A disp.: Sepe, Alastra, Iacoponi, Inglese, Hernani, Brugman, Bruno Alves, Darmian Goglino, Kulusevski

All.: D’Aversa

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Perotti; Kalinic.

A disp.: Mirante, Fuzato, Jesus, Cetin, Santon, Peres, Veretout, Kluivert.

All.: Fonseca

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Bremes – Baccini

Quarto ufficiale: Volpi

Var: Sacchi

AVar: Galetto

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!