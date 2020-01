Roma, da Pellegrini dedica a Zaniolo: “Il nostro è un gruppo unito”. E ora sotto con Genoa e Juventus: “Giochiamo sempre per vincere”.

La Roma si è finalmente sbloccata e ha vinto la prima partita del 2020 che sembrava un anno maledetto dopo le sconfitte con Torino e Juventus e l’infortunio di Zaniolo. A fine partita Lorenzo Pellegrini, autore della doppietta che ha deciso la partita, ha parlato ai microfoni della Rai.

Sei uscito zoppicando. Solo una contusione?

Sembra di sì, per fortuna non avevo la caviglia per terra. Ho preso una botta un po’ strana e ho chiesto di uscire per precauzione. Si tratta di una di quelle botte che fa molto male all’inizio ma poi passa.

A chi va la dedica per questa doppietta?

Oltre alla mia famiglia che è sempre nel mio cuore ci tengo sicuramente a dedicarla a Nicolò Zaniolo che per me è come un fratellino e lo aspetto presto in campo. Abbiamo bisogno di lui.

Roma, ora gli impegni con Genoa e Juventus

Domenica ci sarà la partita a Marassi contro il Genoa.

Sì oggi avevamo voglia di fare bene perché queste prime due partite del 2020 non sono andate come volevamo. Sono felice per me e per la squadra. Andiamo a Genova per vincere, io penso che se giochiamo così e diamo tutto uno per l’altro e dimostriamo di avere voglia di vincere le partite vuol dire che faremo bene.

Un avviso anche per la Juventus.

Giocheremo anche a Torino per vincere la partita. Loro sono una grande squadra, lo sappiamo, ma noi aumentando la nostra voglia di crescere con un gruppo di amici che danno tutto l’uno per l’altro e quando è così non ti poni limiti. Giochiamo tutte le partite per vincere.

