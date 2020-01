Parma-Roma è stata l’ultima gara degli ottavi di finale di Coppa Italia. Paulo Fonseca ha stupito tutti schierando la squadra con un insolito 3-5-2. Dopo un primo tempo caratterizzato da un possesso di palla superiore al 60% ma da un’atavica sterilità offensiva, nella ripresa la gara è stata sbloccata quasi subito dal bel gol di Pellegrini, servito con astuzia da Kalinic. Una rete che ha costretto i padroni di casa a scoprirsi un po’ di più. Tra i migliori c’è anche Pau Lopez, autore di un miracolo su Inglese. Tra i peggiori in campo dobbiamo sicuramente segnalare Perotti, che ha sprecato malamente almeno tre occasioni. Un’imprecisione che per fortuna non ha pregiudicato il passaggio del turno: grazie alla vittoria di stasera, la Roma affronterà la Juventus nei quarti mercoledì prossimo.

Tabellino e voti Parma-Roma 0-2, Perotti non c’è

Ecco nel dettaglio i voti assegnati da ‘asromalive.it‘ ai protagonisti della partita:

Parma: Colombi 6; Laurini 4.5 (64′ Iacoponi 6), Dermaku 5.5, Gagliolo 5, Pezzella 6; Kurtic 5.5, Scozzarella 6 (69′ Kulusevski), Barillà 4.5; Siligardi 6, Cornelius 5 (46′ Inglese 6), Kucka 6. A disp.: Sepe, Alastra, Darmian, Buono Alves, Hernani, Brugman, Goglino. All.: D’Aversa.

Roma: Pau Lopez 6.5; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Smalling 6.5; Florenzi 6.5 (79′ Bruno Peres sv), Pellegrini 7.5 (85′ Veretout sv), Diawara 6.5, Kolarov 5.5; Under 6, Kalinic 6, Perotti 4.5 (69′ Kluivert 6.5). A disp.: Mirante, Fuzato,, Juan Jesus, Cetin, Santon. All.: Fonseca.

Arbitro: Pairetto

Note: ammoniti Laurini, Under, Dermaku, Pellegrini

Marcatori: 49′ e 76′ rig Pellegrini

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!