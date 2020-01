Roma, Bruno Peres è ripartito: primo gettone in Coppa Italia

In Parma-Roma si è rivisto in campo Bruno Peres. Il brasiliano è pronto a cogliere l’opportunità che gli sta offrendo il club?

Minuto numero 78, si alza la lavagna luminosa ed entra in campo per la Roma il numero 33. Il nuovo corso in maglia giallorossa di Bruno Peres è iniziato dalla Coppa Italia, da uno scampolo di partita già indirizzata la vittoria, da pochi minuti nei quali mettersi in mostra. Ma non poteva essere altrimenti per un giocatore che si è smarrito negli ultimi anni.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, salta lo scambio Politano-Spinazzola

Prima il prestito al San Paolo, poi al Recife. Sempre in Brasile, sempre con scarsi risultati. Poi il ritorno alla Roma in questo mese di gennaio, con il direttore sportivo Petrachi pronto a dargli fiducia. Del resto in pochi lo conoscono meglio di lui, che lo ha avuto alle sue dipendenze al Torino. Quando vestiva la maglia granata era imprendibile sulla fascia destra.

Nella Roma di Fonseca non sarà certo un titolare fisso, ma può essere comunque una soluzione per l’allenatore, che è stato subito pronto a dargli fiducia. La condizione atletica non può essere delle migliori, vista l’inattività, ma Bruno Peres è pronto a ricominciare. Da quei 12 minuti più recupero di Parma, dagli allenamenti quotidiani nei quali lottare per un posto al sole.

C’è ovviamente da migliorare l’intesa con i compagni, e si è visto anche in una particolazione azione di Parma-Roma, ma il brasiliano sembra essere molto volenteroso e determinato per tornare ad essere protagonista con la maglia giallorossa.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!