LECCE-INTER SPINAZZOLA-POLITANO DICHIARAZIONI CONTE – Dopo le dichiarazioni di Paulo Fonseca, anche Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha presentato la sfida di domani contro il Lecce, parlando però anche di calciomercato e della trattativa saltata con la Roma per lo scambio che doveva portare Matteo Politano alla Roma e Leonardo Spinazzola alla corte dell’ex CT della Nazionale.

Dichiarazioni Conte

Su Politano

Su di lui era stata fatta una scelta tecnica e, in questi casi, i giocatori erano d’accordo. Per il resto io non sono responsabile. Dovete chiedere ad altri.

Poi ancora sulla trattativa saltata

I discorsi tecnici li affronto con chi si presenta da me. La mia porta è sempre aperta. Alcune situazioni vanno accettate e sono sempre pronto ad ascoltare tutto e tutti. La situazione di Politano va gestita. Nella sua testa era già a Roma e voleva fare questo passaggio. Ci sono ancora 12 giorni di mercato per capire e cercheremo di risolvere la situazione nel migliore dei modi.

