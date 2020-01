FORMAZIONI UFFICIALIN GENOA-ROMA – Alle ore 18 i giallorossi di Paulo Fonseca saranno ospiti del Genoa di Davide Nicola nella prima giornata di ritorno. I giallorossi provengono da due sconfitte consecutive in campionato, ma sono galvanizzati dal passaggio del turno in Coppa Italia, espugnando il Tardini di Parma per 2-0.

Sono stati fatali i rigori per il Grifone, invece, uscito col Torino. Fonseca conferma i pronostici schierando Spinazzola e Santon al posto degli squalificati Florenzi e Kolarov.

Formazioni ufficiali Genoa Roma

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Goldaniga; Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Barreca; Pandev, Sanabria.

A disp.: Marchetti, Radu, El Yamiq, Jagiello, Radovanovic, Destro, Agudelo, Favilli, Ankersen, Pajac, Behrami, Pinamonti.

All.: Nicola

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Santon; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Jesus, Peres, Cetin, Cristante, Kalinic.

All.: Fonseca

Arbitro: Maresca

Assistenti: Longo – Valeriani

Quarto ufficiale: Piccinini

Var: Rocchi

AVar: Cecconi

