Come spesso accaduto in questa stagione, anche Genoa-Roma è stata una partita dai due volti. Alla fine di un primo tempo ai limiti della perfezione, i giallorossi si sono resi protagonisti di una clamorosa amnesia che ha consentito a Pandev di dimezzare lo svantaggio, dando una nuova verve ai liguri. Un piglio più convinto che ha caratterizzato anche la prima parte della seconda frazione, quando solo un grande Pau Lopez ha tenuto a galla la nostra squadra. Nonostante la telenovela di mercato, Spinazzola è stato tra i migliori in campo, al pari di Under che ha sbloccato il match. Nonostante qualche sbavatura, grande prova di qualità di Edin Dzeko che ha avuto il merito di realizzare il terzo gol.

Tabellino e voti Genoa-Roma: Spinazzola e Diawara i migliori

Ecco i voti assegnati da Asromalive.it ai protagonisti della partita:

GENOA: Perin 4.5; Biraschi 5, Goldaniga 6, Romero 5; Ghiglione 5.5, Cassata 5.5 (70′ Favilli 5.5), Schöne 6.5, Sturaro 6.5 (92′ Radovanovic sv), Barreca 6; Pandev 6.5, Sanabria 5.5 (86′ Agudelo sv). A disp.: Radu, Marchetti, El Yamiq, Pajac, Radovanovic, Behrami, Agudelo, Jagiello, Ankersen, Pinamonti, Destro, Favilli. All. Nicola.

ROMA: Pau Lopez 7; Santon 5.5 (84′ Cetin sv), Mancini 6, Smalling 6.5, Spinazzola 7; Veretout 6 (72′ Cristante 6), Diawara 7; Kluivert 5.5, Pellegrini 6.5, Ünder 6.5 (88′ Bruno Peres sv); Dzeko 7. A disp.: Fuzato, Cardinali, Juan Jesus, Çetin, Bruno Peres, Cristante, Kalinic. All. Fonseca.

Arbitro: Maresca

Marcatori: 6′ Under (R), Biraschi aut. (G), Pandev (G)

Note: ammoniti: Veretout (R), Romero (G), Dzeko (R), Pau Lopez (R)

