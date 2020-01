Botta e risposta quello andato in scena ieri pomeriggio tra i tifosi della Curva Nord della Lazio e Nicolò Zaniolo.

All’Olimpico ieri è andata in scena la sfida tra i biancocelesti e la Sampdoria, vinta dalla squadra di Inzaghi trascinata da uno Immobile scatenato. Dagli spalti della Curva Nord si alza un coro “Zaniolo salta con noi”, chiaramente uno sfottò che tende all’insulto, pensando alle condizioni fisiche del numero 22 della Roma.

Che a causa di un infortunio rimediato contro la Juventus si è dovuto operare al ginocchio chiudendo di fatto la stagione in anticipo. Video che chiaramente è rimbalzato sui social ed è arrivato anche al giocatore. Che ha pubblicato una storia su Instagram scrivendo “Inferiori”. Aggiungendo la frase “Sempre forza Roma”.

E intanto sullo stesso Instagram c’è chi gli scrive: “ricordate piccolo grande campione che sti laziesi hanno il terrore di vivere un altro incubo come quello di Totti… io non so se resterai 5, 10 o 20 anni qua, ma pensa solo che più resti e più saranno le volte che li farai piagne al derby!!!”. Messaggio a cui fanno seguito tanti altri di tifosi giallorossi che sperano di rivedere il loro numero 22 al più presto in campo.

