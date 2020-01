Juventus-Roma: in Coppa Italia pochi i dubbi di Fonseca

Non c’è tempo per riposarsi. Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia è ormai già all’orizzonte. Si giocherà infatti mercoledì 22 gennaio e i 90 minuti designeranno la squadra che andrà in semifinale.

Sia la Juventus che la Roma sperano di evitare i supplementari, visto che poi saranno impegnati in campionato in partite molto complicate. I bianconeri saranno di scena al San Paolo contro il Napoli, i giallorossi domenica giocheranno l’attesissimo derby contro la Lazio.

C’è da dire che Paulo Fonseca non ha molti dubbi legati alla formazione da mandare in campo. Anche perché la lista degli indisponibili è molto lunga e questo toglierà delle utili alternative all’allenatore portoghese, che avrebbe voluto senz’altro risparmiare qualche energia a qualche giocatore in vista proprio del derby.

LEGGI ANCHE –>> Juventus-Roma, fa discutere la designazione di Rocchi

Juventus-Roma: la probabile formazione giallorossa

Oltre ai tanti infortunati, il tecnico deve fare a meno di Edin Dzeko in avanti e sappiamo benissimo la fondamentale importanza del bosniaco nel gioco della Roma. Bomber sì, ma anche playmaker offensivo. Al suo posto, in questo caso nessun dubbio, giocherà Kalinic.

I dubbi, sostanzialmente, sono due. Ovvero c’è da sciogliere il ballottaggio Florenzi-Spinazzola a destra (con il secondo in grande forma, come abbiamo visto contro il Genoa) e in mediana, dove Cristante dovrebbe giocare dall’inizio e far rifiatare uno tra Diawara e Veretout.

La probabile formazione della Roma potrebbe essere la seguente: Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Veretout, Under, Pellegrini, Kluivert, Kalinic. Decisivi comunque i prossimi allenamenti per capire qualcosa in più.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!