Juventus-Roma, l’arbitro sarà Rocchi: polemiche sui social

Gianluca Rocchi sarà l’arbitro chiamato a dirigere Juventus-Roma, quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì prossimo, 22 gennaio. Una designazione che sta facendo parlare molto sul web e specie sui social.

I precedenti della Roma con questo direttore di gara non sono affatto favorevoli, basti pensare che su 42 partite dirette dall’arbitro toscano, i giallorossi ne hanno vinte solamente 17. Molto meno della metà, insomma, visto che i pareggi sono 12 e le sconfitte 13. Viceversa la Juventus con questo direttore di gara ha ottenuto 30 vittorie su 38 incontri.

Juventus-Roma, i precedenti con Rocchi

L’arbitro Rocchi per cinque volte ha già arbitrato una partita tra Juventus e Roma. I bianconeri hanno vinto in quattro occasioni, i giallorossi solamente in una, all’Olimpico grazie ad una rete di Francesco Totti. Ma a far discutere sui social le due tifoserie è soprattutto il ricordo del match datato 2014.

Era il 5 ottobre quanto Juventus e Roma si trovarono di fronte, entrambe ai vertici della classifica. In quel match la Juventus la spuntò grazie ad una rete di Bonucci convalidata nonostante un fuorigioco di Vidal, dopo aver anche assegnato due rigori ai bianconeri ed estratto un rosso a Manolas dopo uno scontro con Morata.

