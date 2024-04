Addio Juve e sostituto giallorosso: intreccio con la Roma

Non solo Allegri: a fine stagione la Juventus sarà molto attiva anche sul calciomercato, in entrata e in uscita

Avversarie domenica prossima alle 20.45 allo Stadio Olimpico, Roma e Juventus sperano di poter disputare la prossima Champions League, anche per poter allestire una rosa adeguata in vista della prossima stagione. Oltre che sul rettangolo verde, bianconeri e giallorossi saranno destinati ad incrociare i propri sguardi anche in sede di calciomercato. Ormai da settimane so parla di un interessamento di Daniele De Rossi per Federico Chiesa. L’attaccante esterno non è tuttavia l’unico nome che può accomunare i destini delle due squadre.

A prescindere dal piazzamento finale in campionato e dall’eventuale vittoria della Coppa Italia, il destino di Massimiliano Allegri appare quasi segnato e una permanenza in bianconero è sempre meno probabile. Oltre al tecnico livornese, tuttavia, Cristiano Giuntoli si prepara a dare il benservito anche a diversi elementi della rosa, che hanno reso al di sotto delle aspettative o che hanno il contratto in scadenza.

Addio Kostic: doppio intreccio Juve-Roma

Alla prima categoria appartiene Filip Kostic. Zero gol e quattro assist in tutte le competizioni. È questo il magro bottino dell’esterno serbo in questa stagione. In scadenza il 30 giugno del 2026, l’ex Eintracht Francoforte viene valutato dalla Juve circa 10-12 milioni di euro e nei mesi scorsi è stato accostato anche alla Roma di De Rossi, con cui condivide anche lo stesso agente.

Secondo il giornalista Rudy Galetti, la dirigenza bianconera avrebbe ormai deciso di separarsi dal mancino trentunenne e avrebbe già stilato una lista dei potenziali sostituti. Tra questi, ci sarebbe anche il nome di Patrick Dorgu. L’esterno del Lecce è divenuto un titolare inamovibile come ala sinistra sotto la guida di Luca Gotti. Su di lui hanno messo gli occhi anche il Milan e il Tottenham. I salentini sperano in una possibile asta e partono da una valutazione di circa 20 milioni di euro.