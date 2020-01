Calciomercato Roma, Nzonzi verso la Premier League

Calciomercato Roma come sempre aperto soprattutto in uscita. Ci sono dei giocatori da piazzare, specie quelli che attualmente non fanno parte della rosa allenata da Paulo Fonseca. Uno di questi è Steven Nzonzi, ormai finito ai margini del Galatasaray.

Il giocatore ha rotto con l’ambiente e in particolar modo con l’allenatore Fatih Terim, dunque aspetta solamente l’occasione giusta per andare via dalla Turchia. In questa prima parte della stagione Nzonzi ha collezionato con la maglia dei giallorossi di Istanbul dieci presenze, tra alti e bassi. Parliamo comunque di un centrocampista che in carriera ha fatto vedere ottime cose, specie con la maglia del Siviglia e con la nazionale francese.

Calciomercato Roma: può finire in Premier League

Nelle scorse settimane si è parlato tanto della nuova destinazione di Nzonzi, che la Roma non intende riaggregare a gennaio. Il club giallorosso spera sempre di poter incassare qualcosa dalla sua cessione, ma le squadre che stanno puntando ad averlo in questo inizio di 2020 chiedono soprattutto un prestito. E tra le pretendenti adesso c’è anche l’Aston Villa, intenzionato a chiederlo alla Roma per rinforzare la sua squadra. La Premier potrebbe essere una destinazione gradita al giocatore. Che i villans lo abbiano messo nel mirino lo ha anche scritto il Sunday Mirror.

Che però nelle scorse settimane ha anche sottolineato l’opportunità di tornare a giocare nella sua Francia, dove si era fatto vivo il Lione.

