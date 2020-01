Calciomercato Roma, Politano in città: svolta vicina. C’è la volontà terminare l’affare con l’Inter che deve liberare un posto in avanti.

La trattativa per l’arrivo di Politano a Roma, nonostante sia saltato lo scambio con Spinazzola, è ancora aperta. Il direttore sportivo Petrachi nonostante le frecciate a distanza con l’amministratore delegato dell’Inter Marotta, sta continuando a trattare per il suo ingaggio. Lo stesso Marotta ha confermato ieri che per l’arrivo di Giroud è indispensabile un’uscita, proprio quella di Politano. Il nodo riguarda la formula: l’Inter vorrebbe cederlo subito, la Roma può prenderlo solo in prestito al massimo con obbligo di riscatto.

Calciomercato Roma, semaforo verde per Politano

Intanto come riferito su Twitter dal giornalista di Teleradiostereo, Jacopo Palizzi, Politano si trova a Roma. Questo fa pensare a una svolta imminente nella trattativa. Il calciatore ha già trovato l’accordo con la società giallorossa, resta solo da trovare la giusta soluzione con l’Inter. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport“, l’ultima proposta nerazzurra è di un prestito di sei mesi più 20 milioni di euro per il riscatto, subordinato alle 10 presenze in giallorosso di Politano.

Marotta ha rassicurato lo stesso Politano in privato: farà il possibile per accontentare i suoi desideri. E Petrachi ha avuto conferma dall’entourage del calciatore che non esistono ipotesi alternative. Ecco che tutti questi indizi fanno pensare in un lieto fine dopo le lacrime dei giorni scorsi del calciatore che rischiava di vedere svanito il suo sogno di tornare nella squadra in cui è cresciuto e nella sua città.

