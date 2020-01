Calciomercato Roma, Juan Jesus tra Milan e Fiorentina. Il brasiliano sembra essere destinato a lasciare i giallorossi.

ROMA – Juan Jesus tra Milan e Fiorentina. L’imminente arrivo in giallorosso di Ibanez dovrebbe portare il centrale brasiliano a lasciare Trigoria e iniziare una nuova avventura in un altro club di Serie A. La Fiorentina da tempo insiste per il giocatore ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’offerta di 4 milioni di euro è troppo bassa per Petrachi. Nelle ultime ore si è inserito il Milan e i rossoneri sono pronti ad effettuare il sorpasso.

Niente scambio Suso-Under?

Il Milan ha cercato di inserire Juan Jesus nella trattativa che includeva anche Under ma i rossoneri non sembrano intenzionati, al momento, di privarsi di Suso. Lo spagnolo potrebbe partire solo in caso di arrivo di un esterno. Non possiamo escludere, però, un discorso a parte con il centrale brasiliano pronto a rinforzare la rosa di Pioli.

