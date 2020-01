Calciomercato Roma, il punto su difesa e centrocampo

Calciomercato Roma, non solo attaccanti. Il lavoro per il direttore sportivo in questi giorni è davvero tanto e si deve pensare prima di tutto a cedere prima di poter fare qualche mossa. Facciamo un breve riepilogo di quel che potrebbe accadere in difesa e a centrocampo.

LEGGI ANCHE –>> Roma, Bruno Peres è ripartito: primo gettone in Coppa Italia

Ibanez in arrivo, due in partenza

Ormai non sembrano esserci molti dubbi. In questa sessione invernale alla Roma arriverà Ibanez, centrale brasiliano che il club giallorosso ha strappato al Bologna. L’Atalanta lo cederà per una somma vicina ai dieci milioni di euro e metterà a segno una cospicua plusvalenza. Prima di chiudere l’affare però Petrachi dovrà mettere a segno la cessione di Juan Jesus. Il difensore piace tanto alla Fiorentina che spera però di risparmiare qualcosa sul suo cartellino. Nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Milan. Diversa la questione Cetin. Fonseca vorrebbe tenerlo, Petrachi spinge per un prestito temporaneo che gli permetterebbe anche di giocare con continuità. Il Verona resta sulle tracce del turco, che però in caso di prestito potrebbe preferire il Galatasaray.

Calciomercato Roma: centrocampo e attacco

Non ci sono grandi nomi a centrocampo, del resto Petrachi è stato chiarissimo. Arriverà un giocatore giovane e con ampi margini di crescita. Il nome caldo è sempre quello di Villar, che milita nell’Elche. Il giocatore è di proprietà però all’80% del Valencia. La Roma è pronta a mettere sul piatto 5 milioni di euro per il giovane regista. Nel frattempo il ds sta per chiudere con il Verona per il giovane attaccante Jurgens, classe 2003.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!