Cessione AS Roma vicina: Dan Friedkin e suo figlio in Italia per...

CESSIONE AS ROMA FRIEDKIN IN ITALIA – Siamo alle battute conclusive della trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio di testimone della AS Roma. La proprietà del club giallorosso passerà da uno statunitense ad un altro, con la speranza che anche il progetto Stadio non si fermi.

Friedkin-Roma, ci siamo

Secondo quanto riportato dal sito ‘romapress.net’, Dan Friedkin sarebbe proprio in Italia, precisamente a Milano, per definire gli ultimi dettagli della questione legata al passaggio di mano. L’arrivo del magnate nel bel paese è relativo a tre giorni fa, ma solamente in queste ore sta ultimando lui stesso, insieme al figlio Ryan, l’acquisizione della società.

ANNUNCIO IN ARRIVO – Friedkin è stato a Londra, Torino e Milano nei giorni scorsi, mentre il suo team legale con base in America sta aspettando alcuni articoli finali relativi alla due diligence in arrivo da Roma. I documenti sono quasi tutti pronti, in attesa dell‘annuncio ufficiale, previsto per la prima metà di febbraio.

Dan Friedkin arriva a Milano: quasi terminata la due diligence, piu vicino l’acquisto della Roma @ASRomaPress pic.twitter.com/kKWCWRPPO3 — John Solano (@Solano_56) January 21, 2020

