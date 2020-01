Calciomercato Roma, Klopp chiude alla sua cessione

Calciomercato Roma, dopo Politano adesso sfuma un altro nome circolato in questi giorni per rinforzare la rosa di Fonseca.

Alla vigilia di Wolverhampton-Liverpool di Premier League l’allenatore dei Reds Jurgen Klopp ha parlato dei rumors di calciomercato che sono circolati in questi ultimi giorni riguardo Xherdan Shaqiri. L’esterno destro offensivo svizzero piace non solo alla Roma, ma anche agli spagnoli del Siviglia.

Ad ogni modo tutte le pretendenti dovranno guardare altrove. Klopp infatti ha affermato che il Liverpool non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore in questa sessione di calciomercato. Nonostante lo scarso utilizzo che ha avuto finora (ma è dura trovare spazio dietro Salah…) dunque il giocatore è destinato a rimanere in Inghilterra.

Calciomercato Roma: le altre piste rimaste

Niente Shaqiri, dunque, e nemmeno niente Politano, visto che sta per accordarsi con il Napoli. il direttore sportivo Petrachi dovrà darsi da fare per accontentare le richieste di Fonseca. Il milanista Suso e Januzaj della Real Sociedad rimangono le prime opzioni, ma a questo punto è lecito attendersi qualche nome a sorpresa.

