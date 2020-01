COPPA ITALIA FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS ROMA – Questa sera alle ore 20:45 la Roma di Paulo Fonseca è ospite della Juventus di Maurizio Sarri. L’incontro è valevole per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia dove già c’è il Napoli di Gennaro Gattuso, che nella serata di ieri aveva battuto la Lazio per uno a zero grazie alla rete di Lorenzo Insigne.

Una settimana davvero intensa quella per i bianconeri e per i giallorossi; se da una parte i primi domenica andranno al San Paolo per affrontare il Napoli, i capitolini saranno in scena domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico proprio contro i cugini biancocelesti per quello che è il derby della capitale. Assente ancora Edin Dzeko per squalifica, oltre alle tante defezioni per infortunio, si rivede, invece, Federico Fazio che andrà in panchina.

Formazioni ufficiali Juventus-Roma

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Coccolo, De Ligt, Can, Matuidi, Bernardeschi, Ramsey, Pjaca, Dybala.

All.: Sarri

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Juan Jesus, Cetin, Santon, Spinazzola, Peres, Veretout, Estrella.

All.: Fonseca

Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Ranghetti – Liberti

Quarto Ufficiale: Chiffi

Var: Banti

AVar: Paganessi

