JUVENTUS-ROMA DICHIARAZIONI PETRACHI – Il direttore sportivo del club giallorosso Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi istanti dall’inizio della sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

Dichiarazioni Petrachi

Quanto è importante questa partita?

Molto, perché vogliamo arrivare in fondo alla Coppa Italia e le aspettative sono alte, poi al di là del risultato vedo una squadra che vuole fare bene.

Quanto pesa l’assenza di Dzeko?

Indubbiamente, però abbiamo Kalinic che sta facendo bene e spero possa ripetere la partita di Parma, sono fiducioso.

Su Politano

Non voglio parlare di calciomercato, l’operazione Spinazzola-Politano era chiusa come già detto, per il tassello che arriverà ne parleremo nei prossimi giorni.

Comprare un sostituto di Dzeko, giovane, in ottica futura?

Kalinic è in prestito dall’Atletico Madrid e faremo delle valutazioni a fine stagione. Mettere un giovane dentro fa parte della nostra filosofia ma per ora è prematuro, per il futuro ci stiamo pensando.

