Calciomercato Roma, Perez sempre nel mirino: le ultime

Calciomercato Roma, Carles Perez continua a restare nel mirino della squadra giallorossa. Le ultime sulla trattativa.

ROMA – Carles Perez alla Roma, trattativa ancora in corso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore non sarebbe convinto di lasciare il Barcellona. Per questo un suo eventuale trasferimento alla squadra giallorossa potrebbe coincidere con una voglia di rivalsa da parte del giocatore, finito nel mirino anche delle due squadre di Siviglia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Una volata finale destinata a decidersi nel giro di pochi giorni.

Calciomercato Roma, i nomi per il centrocampo

Per il centrocampo da capire i tempi di recupero di Diawara. L’obiettivo numero uno resta Villar dell’Elche ma ci sono anche alternative, collegate anche alla trattativa con Carles Perez. Nel mirino ci sono Paquetà e Suso. Il secondo, come si sa, può ricoprire il ruolo di esterno. Il primo, invece, attualmente è un centrocampista ma in passato ha ricoperto anche il terzo di attacco oppure trequartista.

