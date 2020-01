Calciomercato Roma, è Carles Perez la mossa a sorpresa di Petrachi. L’attaccante esterno del Barcellona è in arrivo in prestito.

Nella giornata di ieri è sfumato definitivamente l’arrivo di Matteo Politano alla Roma, uno degli obiettivi per rinforzare la rosa in questo mese di gennaio dopo l’infortunio di Zaniolo. Appena qualche giorno fa il giocatore sembrava essere ad un passo dal vestire la maglia giallorossa, ma lo scambio con l’Inter che prevedeva il passaggio di Spinazzola in nerazzurro non è andato a buon fine. Né si è sbloccata la trattativa per portarlo ugualmente in giallorosso. Alla fine l’ha spuntata il Napoli e così il direttore sportivo giallorosso ha dovuto pensare alle alternative. Il nome a sorpresa si chiama Carles Perez, è un giovane attaccante esterno del Barcellona che ha segnato all’Inter nell’ultima partita della fase a gironi di Champions League.

Calciomercato Roma, Carles Perez soluzione in prestito

Come riportato dall’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, il nuovo allenatore Quique Setién gli ha detto di cercarsi una sistemazione non convocandolo per la gara di oggi a Valencia. Mancino come Zaniolo, Carles Perez avrebbe deciso di tentare l’esperienza in Serie A trovandosi chiuso nel super attacco del Barcellona. Peres è nel giro della Nazionale Under 21 spagnola e oltre al gol segnato all’Inter in Champions League ha all’attivo un gol anche nella Liga con tanto di tre assist su dieci partite giocate.

Carles Perez ha superato Januzaj: per l’attaccante esterno belga la Real Sociedad chiedeva sia prestito oneroso che una cifra ritenuta troppo alta per il riscatto. E così visto che la Roma non può alterare gli equilibri di bilancio durante la «due diligence» per la cessione del club non si è potuta chiudere la trattativa.

