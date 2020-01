ROMA-LAZIO DICHIARAZIONI PETRACHI – Il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi istanti dall’inizio del derby.

Dichiarazioni Petrachi

Su Carles Perez

Innanzitutto andiamo avanti con la nostra filosofia, che è quella di investire sui ragazzi giovani e di prospettiva. E’ una trattativa ben avviata, con il Barcellona abbiamo ottimi rapporti e con il ragazzo si sta parlando. C’è da convincerlo del progetto tecnico che la Roma gli ha presentato, però sono ottimista, ma non amo dire prima di aver chiuso con un giocatore se poi non ci sono le firme sui contratti, me ne sto bello cauto e aspetto di vedere cosa succede nelle prossime ore.

Formula del trasferimento?

Io credo che tutta la Roma sta cercando di mostare la propria forza, anche a livello societario. La Roma non è la succursale di nessuno e nella nostra mentalità c’è quella di prendere un giocatore e farlo nostro, quindi non c’è nessun diritto di recompra e il giocatore verrà alla Roma, se verrà, ma non c’è nessuna clausola che ci impedisce di poterlo perdere.

Su Gonzalo Villar

E’ quel profilo giovane di cui parlavo qualche settimana fa, un ragazzo che abbiamo seguito. E’ un centrocampista, uno dei due mediani, con grande qualità, un giocatore che ha dei margini di miglioramento incredibili e si sposa totalmente con quella che è la visione tecnica dei centrocampisti di Fonseca e ne abbiamo parlato e condiviso tutto. Anche qui lavoriamo e stiamo facendo le ultime valutazioni.

Arriveranno altri giocatori?

Come avete detto e scritto, Ibanez è un ragazzo giovane sul quale puntiamo molto e abbiamo investito dei soldi e crediamo che sia un prospetto importante per la prossima difesa della Roma, sia da quest’anno che dalla prossima stagione.

