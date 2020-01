Serie A, formazioni ufficiali Roma-Lazio. Kolarov e Florenzi in panchina

@getty images

SERIE A FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LAZIO – Alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena il derby della capitale tra i giallorossi guidati da Paulo Fonseca e i biancocelesti di Simone Inzaghi.

La Lazio proviene da 10 vittorie consecutive in campionato e qualora dovesse portare a casa tre punti anche quest’oggi eguaglierebbe il record di Luciano Spalletti pari a 11 vittorie consecutive (il maggior numero di partite vinte di fila in Serie A è dell’Inter di Roberto Mancini a quota 17, ottenuto nella stagione 2006/2007).

Nessun giocatore squalificato per questo match mentre sono due i diffidati in casa Roma: Lorenzo Pellegrini e Jordan Veretout mentre in casa Lazio sono Acerbi, Cataldi e Radu.

Formazioni ufficiali Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Cardinali, Fazio, Jesus, Cetin, Florenzi, Kolarov, Pastore, Peres, Perotti, Kalinic.

All.: Fonseca.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Patric, Bastos, Parolo, V. Berisha, Jony, A. Anderson, D. Anderson, Adekanye, Caicedo.

All.: Inzaghi

Arbitro: Calvarese di Teramo

Assistenti: Peretti – Alassio

Quarto Ufficiale: Pasqua

Var: Mazzoleni

AVar: Schenone

