CALCIOMERCATO ROMA PAQUETA MILAN – Già qualche giorno fa si era parlato di un’occasione in casa giallorossa, quella di Lucas Paquetà. Il giocatore brasiliano è in uscita dal Milan, così come Suso e Piatek, e il diesse Gianluca Petrachi ci sta pensando.

Roma su Paquetà

Secondo quanto riportato dal giornalista Massimo Caputi, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘TuttiConvocati’, sulle frequenze di Radio24, il classe ’97 interesserebbe al club capitolino. “Intanto arriva Ibanez – ha affermato -, poi c’è un canale aperto con il Milan per Paquetà. Le due società si sono parlate e c’è la disponibilità dei rossoneri per un prestito”.

Paquetà-Bernardeschi, c’è concorrenza

Ci sarebbe però da battere la concorrenza, soprattutto quella bianconera. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha provato ad imbastire una trattativa con la Juventus per uno scambio con Federico Bernardeschi, con la formula del prestito, dopo un rifiuto iniziale di Paratici di scambio alla pari dei rispettivi cartellini.

