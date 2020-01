CALCIOMERCATO ROMA FUZATO RAFAEL CAGLIARI – Sono ore calde e vivaci per il calciomercato invernale italiano ed estero. In questi quattro giorni che mancano potrebbe scatenarsi la Roma, a caccia ancora di un centrocampista e, forse, anche un vice Dzeko.

Calciomercato Roma, in arrivo Rafael

A sorpresa però potrebbe arrivare anche un portiere. Secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, infatti, i giallorossi sarebbero vicini all’acquisto di Rafael, estremo difensore del Cagliari.

Impiegato in questo inizio di stagione come vice-Olsen, con il rientro di Cragno il portiere classe 1982 è stato relegato al ruolo di terza scelta. Il suo contratto è in scadenza e non è escluso che possa rientrare anche nella trattativa che riguarderà Olsen in estate.

Fuzato al Vitoria Setubal

Sempre il noto portale in questione, riporta come l’attuale terzo portiere del club capitolino, Daniel Fuzato (classe ’97), portato in Italia dall’ex direttore sportivo Monchi, sia molto vicino al Vitoria Setubal, club militante nella massima divisione portoghese (possibile destinazione anche per Mirko Antonucci, ndr), con la formula del prestito.

