Calciomercato Roma, Under dopo il derby è incedibile

Calciomercato Roma, Under adesso è diventato incedibile. Grande la prestazione del turco nel derby pareggiato contro la Lazio.

Nelle scorse settimane si parlato parecchio di Cengiz Under e di un suo possibile addio alla Roma. Il giocatore turco in questo 2019 non è riuscito a mostrare tutto il suo talento, frenato dagli infortuni e, se vogliamo, anche dall’esplosione di Zaniolo nel suo ruolo. Una volta tornato arruolabile, il giocatore ex Basaksehir ha trovato meno spazio nel solito. E quando si gioca poco è difficile riuscire a trovare la miglior condizione atletica possibile.

Per questo motivo si era pensato ad una sua partenza già in questo calciomercato di gennaio e il Milan pare seguire con grande attenzione le sue prestazioni. E dall’Inghilterra si parla pure di un’offerta dell’Everton. Ad ogni modo il derby di domenica scorsa pareggiato contro i biancocelesti hanno fatto probabilmente ricredere tutti. Tant’è che pure Fonseca, che stava per sostituirlo con Perotti nel finale, alla fine ha tolto dal campo Kluivert visto il magico pomeriggio che stava vivendo il turco.

Cengiz Under ha giocato una partita meravigliosa. Ha mandato in tilt Lulic più volte con la sua tecnica, ha tenuto sotto scacco la difesa biancoceleste ed è stato anche suo l’assist per Kluivert che aveva portato al rigore poi cancellato dopo il Var. Ma con grande intensità ha dato anche una mano alla difesa. Una prestazione sopraffina che lo conferma, in questo momento, come un titolare inamovibile della Roma. Anche nel caso in cui i giallorossi riusciranno a chiudere per Carles Perez, sembra difficile in questo momento che Under possa perdere il posto.

