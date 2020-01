CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI VALENCIA – L’esperienza di Alessandro Florenzi con il club giallorosso sembra essere davvero ai saluti. Il capitano giallorosso è ad un passo per la prima volta dal cambiare città e nazione a titolo defintiivo, dopo la piccola parentesi a Crotone nella stagione 2011/2012.

Calciomercato Roma, Florenzi al Valencia

Nella giornata di oggi vi avevamo anticipato la richiesta da parte del calciatore di voler cambiare aria, anche in vista dei prossimi Europei. Così a pranzo era andato in scena un incontro importante a Trigoria tra il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi e l’agente del giocatore, Alessandro Lucci.

Lucci a Valencia per chiudere?

Qualche ora dopo, come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter, l’agente del numero 24 è volanto in Spagna, per provare a chiudere col Valencia. Trasferimento a titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto, si parte da una base di 15 milioni di euro.

#Florenzi, l’agente è dal pomeriggio a #Valencia. Corsa contro il tempo, la #Roma vuole almeno obbligo — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 28, 2020

