Calciomercato Roma, si sblocca la trattativa per Carles Perez

Calciomercato Roma ormai arrivato alle battute cruciali. Siamo del resto negli ultimi giorni di gennaio e c’è bisogno di accelelare le trattative.

Ieri l’arrivo di Carles Perez dal Barcellona sembrava essere cosa fatta. E invece nella mattinata di oggi c’è stato un piccolo intoppo, legato alla possibilità del Barcellona di effettuare una recompra sul giocatore. In questi minuti però l’affare sembra essersi sbloccato. Sarà dunque lo spagnolo uno dei rinforzi della Roma in questo mese di gennaio.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, possibile il ritorno di El Shaarawy

Calciomercato Roma: l’affare con il Barcellona si farà

Come ha riportato anche Mundo Deportivo, Carles Perez nella mattinata di oggi ha salutato i compagni di squadra del Barcellona, confermando di fatto la sua cessione alla Roma. Il club giallorosso pagherà l’attaccante esterno 15 milioni di euro e al Barcellona andrà una sorta di prelazione sulla futura eventuale rivendita del giocatore.

Quello di Carles Perez ad ogni modo potrebbe non essere il solo arrivo in attacco per la Roma. Nelle ultime ore infatti si è parlato anche di un ipotetico ritorno di El Shaarawy nella capitale.

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!