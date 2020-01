Calciomercato Roma davvero bollenti in queste ultime ore del mese di gennaio. La società capitolina sta mettendo a segno le ultime operazioni di mercato.

C’è chi probabilmente andrà via come Alessandro Florenzi ma anche chi potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma, una casacca abbandonata appena un anno fa a fronte di un’offerta davvero irripetibile. I like messi ai commenti dei tifosi giallorossi che ne auspicano il ritorno sottolineano la voglia di Italia di Stephan El Shaarawy, attaccante esterno che oggi gioca in Cina con lo Shangai Shenhua.

Finora c’è da dire che l’esperienza asiatica del Faraone non è stata soddisfacente, basti pensare che non ha segnato nemmeno una rete. Un po’ come per tanti altri giocatori azzurri, questi mesi saranno però fondamentali perché si dovrà strappare una convocazione per i prossimi Europei di calcio. E il ct Mancini si può convincere solo mettendosi in evidenza.

Proprio per questo motivo El Shaarawy starebbe pensando ad un ritorno in Italia con la Roma seriamente interessata. Non si può dimenticare infatti il suo impegno in giallorosso, le belle prestazioni e i gol pesanti. A complicare la trattativa c’è però l’alto ingaggio del giocatore, che in Cina percepisce la bellezza di sedici milioni di euro. Una somma chiaramente inarrivabile per qualsiasi club italiano.

El Shaarawy sarebbe davvero un ottimo rinforzo per il reparto offensivo della Roma, considerata anche la sua duttilità e il fiuto del gol che in Cina sembra aver smarrito ma che potrebbe ritrovare presto in serie A.

