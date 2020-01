Calciomercato Roma che ormai sembra essere arrivato alle battute finali, ma negli ultimi due giorni può davvero succedere di tutto.

Il club giallorosso in queste ore è impegnato nello sfoltimento dell’organico, dopo aver preso Ibanez, Carles Perez e Villar. Con Florenzi che è passato in prestito al Valencia e con altri giocatori come Cetin e Juan Jesus che potrebbero accasarsi altrove (ma il turco eventualmente solo in prestito).

Nelle ultime ore è rimbalzato nuovamente un nome per quanto riguarda la corsia sinistra, che però ha un padrone in Kolarov. Finora il laterale serbo è stato tra i più utilizzati da parte di Fonseca, che però ha bisogno di una alternativa importante in quel ruolo. Con la cessione di Florenzi, infatti, Spinazzola potrebbe diventare il titolare su quella corsia, con Santon come prima alternativa.

Senza dimenticare che in rosa ci sono pure Bruno Peres e il lungodegente Zappacosta, che si spera possa tornare presto a disposizione. Tornando al calciomercato, non è da escludere che si possa fare un tentativo per un giocatore brasiliano.

Calciomercato Roma: piace Wendell

Secondo Sky Sport il laterale sinistro Wendell il giocatore che i giallorossi starebbero seguendo nuovamente con attenzione. Milita nel Bayer Leverkusen, club nel quale è passato dal Gremio nel 2014. Ha dunque un grande bagaglio di esperienza in Europa nonostante i suoi 26 anni. Terzino sinistro abile tatticamente e anche bravo a spingere, ha un contratto con il club tedesco fino al prossimo giugno 2021. E’ però da escludere che il giocatore possa cambiare aria già a gennaio perché extracomunitario e la Roma non ha slot a disposizione.

