Calciomercato Roma, Carles Perez è arrivato nella Capitale. Visite mediche e poi firma sul contratto.

ROMA – Carles Perez è a Roma. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, nella serata di ieri è arrivata l’accelerata definitiva con il giocatore che è pronto ad iniziare la propria avventura con i giallorossi. Lo spagnolo è arrivato nella Capitale nella mattinata di mercoledì 29 gennaio 2020 e subito dopo si è recato a Villa Stuart per svolgere le consuete visite mediche prima di firmare il contratto con il club capitolino.

A breve raggiungere Trigoria per aggregarsi alla squadra e mettersi a disposizione di Fonseca per giocare già la prossima giornata.

Chiuso il mercato in entrata?

Con Villar e Carles Perez il mercato in entrata potrebbe essere chiuso. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le uscite con un paio di giocatori che potrebbero lasciare Trigoria. Il nome principale sembra essere quella di Alessandro Florenzi con il Valencia che continua a spingere per avere il numero 24 giallorosso.

