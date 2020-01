Il calciomercato Roma è ormai improntato al futuro. Dopo aver messo segno gli ultimi colpi (Ibanez, Villar e Carles Perez) adesso Petrachi può già iniziare a guardare al prossimo campionato.

Il sogno di mercato dei giallorossi si chiama Dries Mertens. La priorità tecnica di Paulo Fonseca infatti è quella di avere a disposizione un giocatore che sappia finalizzare l’enorme mole di gioco della squadra. I dati delle ultime partite d’altronde confermano che la Roma crea tante occasioni da rete ma riesce a segnare molto poco in proporzione.

Per questo motivo Fonseca ha bisogno di un giocatore che abbia nel sangue il gol e il giocatore del Napoli è uno di questi. Mertens negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto affidabile sottoporta, superando anche Maradona nel Napoli nello score di reti segnati e a giugno è destinato a cambiare aria. Il suo contratto con i partenopei scade infatti il 30 giugno e il giocatore non intende rinnovarlo. Si potrà prendere a parametro zero e proprio per questo motivo c’è davvero la fila di squadre pronte a ingaggiarlo. Si prevede dunque una asta importante.

La possibile offerta della Roma

Secondo Tuttosport la società capitolina potrebbe essere in pole position nel caso in cui il giocatore deciderà di rimanere in Italia. Legato ai colori partenopei, preferirebbe giocare all’estero e il Chelsea è molto interessato a lui. In ogni caso per il club giallorosso il suo ingaggio sarebbe un esborso importante. La Roma sarebbe pronta ad un offrire un triennale da 4 milioni netti, più un bonus d’entrata di 5 milioni e un premio di tre per l’agente.

