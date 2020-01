Calciomercato Roma, è arrivata anche l’ufficialità dell’acquisto di Gonzalo Villar. Sarà lui il rinforzo a centrocampo di mister Paulo Fonseca. A confermarlo il sito della società.

Come si legge sul sito ufficiale della Roma “Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024“.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Roma, i retroscena sull’addio di Florenzi

Calciomercato Roma, le prime parole di Villar

Lo spagnolo sarà una delle opzioni di Fonseca per la linea mediana, magari avrà bisogno di un periodo per inserirsi bene nelle dinamiche tecnico-tattiche della squadra ma ha grande voglia di fare. «Arrivo in un grande club e non potrei essere più felice» – ha dichiarato Villar ad asroma.com – «Per me è una bella sfida, non vedo l’ora di dimostrare le mie qualità».

“Villar è cresciuto nelle giovanili dell’Elche, per poi passare al Valencia B, con cui è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-18 nella Segunda Division spagnola. – ricorda il comunicato del club – Nell’estate del 2018 è tornato all’Elche e nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando un gol”.

La soddisfazione del Ceo Fienga

A parlare anche il Ceo della società giallorossa Guido Fienga che ha sottolineato l’importanza di questo acquisto. «Siamo molto contenti di essere riusciti a portare Villar a Trigoria» – ha detto – «Gonzalo rappresenta il profilo di centrocampista che cercavamo per il nostro progetto sportivo: è giovane, ha talento ed è mosso da grandi ambizioni».

Asromalive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui!